Roco’ya izin çıktı

Başkan Orman’ın, “1 ya da 2 stoper alacağız” açıklamasının ardından, Enzo Roco’nun teklif gelmesi durumunda gitmesine izin verilecek

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın iki stoper alınacağının açıklanması Roco'nun düşünülmediğini kanıtladı. Sezon başında kulübü bedelsiz olarak Beşiktaş'a gelen Şilili oyuncunun, Başkan Orman'ın açıklamalarından sonra umudunu kaybettiği ve ülkesinde takım aramaya başladığı bildirildi. Roco'nun kendisini isteyen bir ekip bulması durumunda yönetim ayrılmasına sorun çıkarmayacak



MEDEL'İ BIRAKMAYIN



Bu arada Gary Medel'in ülkesi Şili'de; İngiltere'de oynamak istediğini dile getirdiği iddialarının ardından teknik direktör Güneş yönetimi uyardı. Yönetim bu bölgeyi Dorukhan, Atiba ve Necip'le kapatabileceklerini söylese de, Şenol Güneş'in Şilili oyuncunun kesinlikle takımda kalmasını istediği, ayrılması durumunda ise o bölgeye mutlaka bir takviye istediği öğrenildi.yönetimi ara transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Pepe'yi göndermesinin ardından stoper bölgesinde sıkıntı yaşayan siyah-beyazlılar, savunmasını güçlendirmek için bir çok adayı listesine dahil etti. Sezon başında Çin'e giden Dusko Tosic de bu isimlerden biri. Kadrosunda 4 yabancı bulunan Guangzhou takımı, bunlardan birini göndermek ya da kiraya verme fikrine sıcak bakıyor. Tosic'in geri dönmesine hem yönetim, hem Güneş hem de taraftarlar sıcak bakıyor.