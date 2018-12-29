Beşiktaş'a gençler Uruguay’dan
Beşiktaş’ın, Uruguay Ligi’nde top koşturan genç oyuncular Santiago Bellini ile Bruno Mendez’i takibe aldığı öğrenildi
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Uruguay Ligi'nde top koşturan genç futbolcularla Beşiktaş'ın ilgilendiği ve takımı gençleştirme adına bu isimleri takibe aldığı iddia edildi. Siyah-beyazlı yönetim, takımı gençleştirme adına Urguay Ligi'nde Montevideo Wanderers forması giyen 22 yaşındaki golcü Santiago Bellini ve 19 yaşındaki stoper Bruno Mendez ile ilgileniyor. Haberlerde siyah beyazlıların, bu 2 futbolcuyu transfer etmek için girişimlerde bulunacağı iddia edildi. 22 yaşındaki santrfor Bellini, bu sezon forma giydiği 19 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi bu ay sonunda sona erecek. Stoper Mendez ise bu sezon 23 maçta forma giydi ve 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.
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