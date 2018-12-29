29 Aralık 2018, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a gençler Uruguay’dan

Beşiktaş, iki Uruguaylı futbolcunun peşinde
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 29.12.2018 Giriş Tarihi: 28.12.2018

’ın, ’nde top koşturan genç oyuncular ile ’i takibe aldığı öğrenildi

'ta çalışmaları hız kazandı. 'nde top koşturan genç futbolcularla Beşiktaş'ın ilgilendiği ve takımı gençleştirme adına bu isimleri takibe aldığı iddia edildi. Siyah-beyazlı yönetim, takımı gençleştirme adına Urguay Ligi'nde Montevideo Wanderers forması giyen 22 yaşındaki golcü ve 19 yaşındaki stoper ile ilgileniyor. Haberlerde siyah beyazlıların, bu 2 futbolcuyu transfer etmek için girişimlerde bulunacağı iddia edildi. 22 yaşındaki santrfor Bellini, bu sezon forma giydiği 19 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi bu ay sonunda sona erecek. Stoper Mendez ise bu sezon 23 maçta forma giydi ve 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

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