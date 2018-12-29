Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Uruguay Ligi'nde top koşturan genç futbolcularla Beşiktaş'ın ilgilendiği ve takımı gençleştirme adına bu isimleri takibe aldığı iddia edildi. Siyah-beyazlı yönetim, takımı gençleştirme adına Urguay Ligi'nde Montevideo Wanderers forması giyen 22 yaşındaki golcü Santiago Bellini ve 19 yaşındaki stoper Bruno Mendez ile ilgileniyor. Haberlerde siyah beyazlıların, bu 2 futbolcuyu transfer etmek için girişimlerde bulunacağı iddia edildi. 22 yaşındaki santrfor Bellini, bu sezon forma giydiği 19 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi bu ay sonunda sona erecek. Stoper Mendez ise bu sezon 23 maçta forma giydi ve 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

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