Beşiktaş devre arasında 3 hazırlık maçı oynayacak
Spor Toto Süper Lig'de ilk devreyi 26 puanla 7. sırada tamamlayan Beşiktaş'ın, Antalya'da yapacağı devre arası kampında oynayacağı hazırlık maçlarının programı açıklandı.
Siyah-beyazlılar, Antalya kampında 3 hazırlık maçı oynayacak.
Sezonun ikinci yarı hazırlıkları için 3 Ocak'ta bir araya gelecek siyah-beyazlılar, aynı gün kamp çalışmaları için Antalya'ya gidecek.
Antalya'da 14 veya 15 Ocak'a kadar kamp yapacak Beşiktaş, ilk olarak 8 Ocak Salı günü Hollanda 2. Lig takımlarından Helmond Sport ile karşı karşıya gelecek. Gloria Sports sahasında oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.
Beşiktaş, daha sonra 11 Ocak Cuma günü Bundesliga 2. Lig ekiplerinden Greuther Fürth ile aynı sahada saat 17.00'de karşılaşacak.
Siyah-beyazlılar son sınavını ise Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ekibine karşı verecek. Karşılaşma, 14 Ocak Pazartesi günü yine aynı sahada saat 17.00'de yapılacak.
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