30 Aralık 2018, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş devre arasında 3 hazırlık maçı oynayacak

Beşiktaş devre arasında 3 hazırlık maçı oynayacak
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 29.12.2018

'de ilk devreyi 26 puanla 7. sırada tamamlayan 'ın, 'da yapacağı devre arası kampında oynayacağı hazırlık maçlarının programı açıklandı.

Siyah-beyazlılar, kampında 3 hazırlık maçı oynayacak.

Sezonun ikinci yarı hazırlıkları için 3 Ocak'ta bir araya gelecek siyah-beyazlılar, aynı gün kamp çalışmaları için Antalya'ya gidecek.

Antalya'da 14 veya 15 Ocak'a kadar kamp yapacak , ilk olarak 8 Ocak Salı günü 2. Lig takımlarından Helmond Sport ile karşı karşıya gelecek. Gloria Sports sahasında oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Beşiktaş, daha sonra 11 Ocak Cuma günü Bundesliga 2. Lig ekiplerinden Greuther Fürth ile aynı sahada saat 17.00'de karşılaşacak.

Siyah-beyazlılar son sınavını ise Hırvatistan'ın ekibine karşı verecek. Karşılaşma, 14 Ocak Pazartesi günü yine aynı sahada saat 17.00'de yapılacak.

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