Avrupa spor basını, Beşiktaş’ın Borussia Dortmund’lu Alexander Isak’ı istemesini 19 yaşındaki İsveçli golcü için büyük şans olduğunu yazdı

İsveç'in Aftonbladet gazetesi Alexander Isak'ı, Beşiktaş'ın istemesini şans olarak değerlendirdi. Gazete 19 yaşındaki santrforun Dortmund'un ikinci takımıyla Almanya 4'üncü ligine oynamaktan sıkıldığını iddia etti. Fotbols Kanalen de Isak'ın Ocak ayında düzenlenecek bir turnuva İsveç Genç Milli Takımıyla, Katar'a gideceğini dönüşünde İstanbul'da yeni takım arkadaşlarıyla buluşacağını yazdı. Öte yandan Alman basını da Isak için, "Yeteneğine adaletli şansı vermek için Isak'ın mümkün olan en kısa sürede daha yüksek seviyelerde pratik yapması gerekir. Süper Lig kesinlikle dikkate değer. Dortmund açısından bakıldığında, bir kiralama, oyuncunun satışında daha anlamlı olur denildi.