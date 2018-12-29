29 Aralık 2018, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Alexander Isak Süper Lig'i istiyor

Beşiktaşa yeni Aboubakar!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 29.12.2018 Giriş Tarihi: 28.12.2018

Avrupa spor basını, ’ın ’lu ’ı istemesini 19 yaşındaki İsveçli golcü için büyük şans olduğunu yazdı

İsveç'in Aftonbladet gazetesi 'ı, 'ın istemesini şans olarak değerlendirdi. Gazete 19 yaşındaki santrforun Dortmund'un ikinci takımıyla 4'üncü ligine oynamaktan sıkıldığını iddia etti. Fotbols Kanalen de Isak'ın Ocak ayında düzenlenecek bir turnuva İsveç Genç Milli Takımıyla, 'a gideceğini dönüşünde 'da yeni takım arkadaşlarıyla buluşacağını yazdı. Öte yandan Alman basını da Isak için, "Yeteneğine adaletli şansı vermek için Isak'ın mümkün olan en kısa sürede daha yüksek seviyelerde pratik yapması gerekir. kesinlikle dikkate değer. Dortmund açısından bakıldığında, bir kiralama, oyuncunun satışında daha anlamlı olur denildi.

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