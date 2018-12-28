28 Aralık 2018, Cuma

BEŞİKTAŞ

Torino Başkanı, Ljajic'i resmen açıkladı!

Torino Başkanı, Ljajici resmen açıkladı!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 Giriş Tarihi: 28.12.2018

Başkanı , 'ta kiralık olarak forma giyen hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

'ın sezon başında 'dan kiraladığı için İtalyan ekibinin başkanı 'dan flaş açıklamalar geldi.

Urbano Cairo, Ljajic'in Torino'ya geri döneceği iddiaları hakkında konuşurken ''Kimseyle konuşmadık. Ancak kesinlikle dönmeyeceğini söyleyebilirim. Biz Ljajic'i bu sezon için verdik. Sezon içinde de ne Beşiktaş'tan ne de Ljajic'in kendisinden bir şey duydum. Eğer serbest bırakıyorlarsa da kendi sebepleri vardır.'' sözlerini kullandı.

FİKRET ORMAN: ''SÖZLEŞMESİNDE MADDE VAR''

Beşiktaş Başkanı , geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada ''Ljajic'in sözleşmesinde 20 maç diye bir var herhalde, oynarsa sözleşmesi alınacak diye bir madde. Çok genç, başarılı, önemli özellikleri var.'' şeklinde konuşmuştu.

27 yaşındaki Sırp futbolcu, Beşiktaş ile bu sezon 16 maça çıkarken 2 gol ve 2 asist kaydetti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Fikret Orman sinyali verdi! İşte Ocakta ayrılacak isimler Fikret Orman sinyali verdi! İşte Ocak'ta ayrılacak isimler
İşte Beşiktaşın stoper adayları İşte Beşiktaş'ın stoper adayları
Beşiktaşta Tolgay Arslan affedildi Beşiktaş'ta Tolgay Arslan affedildi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör