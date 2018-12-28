28 Aralık 2018, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Tolgay Arslan affedildi

Beşiktaşta Tolgay Arslan affedildi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 28.12.2018

'in ilk yarısını 7'nci sırada tamamlayan 'ta ilk etapta , Atiba, Vagner Love, ve Cyle Larin ile kesin olarak yolların ayrılması planlanıyor.  Yönetim futbolcuların hemen bedelsiz olarak gönderileceği algısının oluşmasını da istemiyor.

Adı geçen futbolcuların menajerlerine takım bulmalarını isteyen Yönetim, satılacaklar listesinde adı geçen için ise fikir değiştirdi.
Süresiz kadro dışı olan Tolgay'ın takasta kullanılacak bir oyuncu olmadığı ve 3.5 sezon daha sözleşmesi bulunan futbolcunun affedilerek takıma tekrar kazandırılması kararına varıldı. AsistAnaliz.com'un özel haberine göre siyah beyazlıların gönderilecekler listesindeki ismi Tolgay Arslan'ın affedildiği öğrenildi. Atiba'nın yaşlı, Oğuzhan'ın formsuz ve 'in de joker olarak kullanıldığı düşünüldüğünde sadece Dorukhan'ın yerinin garanti olduğu orta sahada Tolgay'ın affedilerek değerlendirilmesi görüşü yönetimde ağır bastı.

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