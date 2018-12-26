Beşiktaş, Surinamlı yıldız adayını denedi

Beşiktaş'ın bir süredir denediği 19 yaşındaki Surinamlı sağ bek oyuncusu Isiah Helstone'a Şenol Güneş geçer not verdi.

Yaklaşık 10 gündür Beşiktaş'la antrenmanlara çıkan 19 yaşındaki sağ bek Isiah Helstone'u beğenen teknik direktör Şenol Güneş'in transfer için yönetime olumlu rapor verdiği öğrenildi.

Helstone'u Türkiye'ye getiren antrenör Tony Pengeli Hollanda basınına verdiği röportajda genç bek oyuncusunun siyah beyazlı takımla birlikte geçirdiği zaman hakkında açıklamalarda bulundu.







"İlk başlarda pek bir şey anlayamıyordu çünkü burada herkes İngilizce konuşmuyor. Ama çok çabuk adapte oldu" diyen Pengel, genç oyuncuyla Jeremain Lens'in yakından ilgilendiğini belirtti ve şunları söyledi:

"Kendisi gibi Surinam asıllı olan Jeremain Lens ona çok yardımcı oldu. Birlikte Malmö maçını izlemeye gittiler. Herkes ondan çok memnun kaldı. Surinamlı genç bir futbolcunun böyle bir büyük kulüpte şans bulabilmesi büyük bir olay. Isiah'ın performansını çok beğendiler. Şimdiden gözlerine girdi. Onu İstanbul'a getirmeden önce bir hafta Sparta Rotterdam'da antrenmanlara çıkmasını istedim. Direkt Surinam'dan gelip alışması çok zor olur diye bunu yaptım. Birçok Surinamlı oyuncu, önce şanslarını Hollanda'da deniyor. Amerika'da da kendisini denemek isteyen takımlar oldu. Hollanda'da da oynayabilirdi. Ancak Surinamlı olduğu için Avrupalı sayılmıyor ve bu yüzden kadroda yer açmaları gerekecek. Ajax, PSV ve Feyenoord gibi takımlar bile ayda sadece 90 bin euro verecekler. O yüzden Türkiye'ye gitmek daha iyi, daha yüksek maaşlar veriyorlar."

Eğitimini tamamlamak için Surinam'a dönen 19 yaşındaki futbolcu, bahar ayında tekrar İstanbul'a dönüp Beşiktaş ile antrenmanlara çıkmaya devam edecek.





