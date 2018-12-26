Ezeli teklifler!
Fenerbahçeli Slimani ve Galatasaraylı Linnes'in menajerlerinin Beşiktaş yönetimine “Ocak’ta görüşebiliriz” diye haber gönderdiği belirtildi
Beşiktaş yönetimi ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için girişimlerini sürdürürken, iki ezeli rakibi G.Saray ve F.Bahçe'den de menajerler aracılığıyla teklifler geldiği ortaya çıktı. Martin Linnes'in menajerinin sözleşme yenilemek için G.Saraylı yönetici Abdürrahim Albayrak'ın kapısını çaldığı; Albayrak'tan "Biraz bekleyelim" cevabı alınca da Linnes'i G.Saray'dan önce isteyen Beşiktaş'a mesaj yollayarak "1 Ocak itibariyle istediğiniz zaman sizinle görüşmeye hazırım" dediği iddia edildi. Öte yandan Şenol Güneş'in sezon başında "çok ağır" diye veto ettiği Islam Slimani'nin menajerinin de Beşiktaş'ın kapısını çaldığı ve F.Bahçe'nin kiralık anlaşmalarını feshetmek istediğini, İstanbul'a alışan oyuncusunun Türkiye'den ayrılmak istemediğini söyleyerek nabız yokladığı ifade edildi. Beşiktaş cephesi iki oyuncu için olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermedi.
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