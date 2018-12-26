26 Aralık 2018, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

8 milyon euro’luk Vida

8 milyon euro’luk Vida
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 25.12.2018

Fransız yıldız Henry'nin çalıştırdığı Monaco, transferi için 'ın kapısını çaldı. Ligde 18 hafta sonunda sadece 13 puan toplayabilen ve özellikle savunmasında büyük sorun yaşayan Monaco'nun, Hırvat oyuncu için siyah-beyazlılara 8 milyon euro bonservis bedeli önerdiği belirtildi. Yönetim ise bu teklife teknik direktör 'le görüştükten sonra karar verecek. 'ın tecrübeli savunmacısı Domagoj Vida, siyah-beyazlıların yıldızını parlatmaya devam eden isimlerin arasında yer almıştı. Vida bu sezon Beşiktaş formasını 22 kez terletti.

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