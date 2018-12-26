8 milyon euro’luk Vida
Fransız yıldız Henry'nin çalıştırdığı Monaco, Domagoj Vida transferi için Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Ligde 18 hafta sonunda sadece 13 puan toplayabilen ve özellikle savunmasında büyük sorun yaşayan Monaco'nun, Hırvat oyuncu için siyah-beyazlılara 8 milyon euro bonservis bedeli önerdiği belirtildi. Yönetim ise bu teklife teknik direktör Şenol Güneş'le görüştükten sonra karar verecek. Kara Kartal'ın tecrübeli savunmacısı Domagoj Vida, siyah-beyazlıların yıldızını parlatmaya devam eden isimlerin arasında yer almıştı. Vida bu sezon Beşiktaş formasını 22 kez terletti.
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