27 Aralık 2018, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması

Beşiktaştan flaş karar! Şenol Güneş...
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 26.12.2018 Giriş Tarihi: 26.12.2018

, 'e sözleşme yenileme teklifi yapılacağını açıkladı.

'ta bugün yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Siyah-Beyazlı kulüpten toplantının ardından yapılan açıklamada 'e yeni sözleşme teklif edeceğini belirtildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda, Yönetimimizin 2019 Mayıs ayında görev süresi bitecek olmasına rağmen, Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'e sözleşme yenileme teklifi yapılmasına karar verilmiştir. Şampiyonluk yolunda; Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'e taraftarlarımıza ve Camiamıza olan inancımız tamdır. Tüm Beşiktaşlıları takımımıza destek olmaya davet ediyoruz."

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