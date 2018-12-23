23 Aralık 2018, Pazar

BEŞİKTAŞ

Yönetim&Babel bir kez daha

Yönetim&Babel bir kez daha
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 22.12.2018

yönetimi, yıldızla birkez daha masaya oturacak

Maç aradan sonra sakatlığı atlatıp formasına kavuşan 'in sözleşme bilmecesi sürüyor... yönetimi ilk yapılan görüşmede anlaşma sağlayamadığı yıldızla önümüzdeki hafta içinde birkez daha masaya oturacak. Yönetimin bu görüşmede maaş teklifini artırması bekleniyor. Babel'in teklife vereceği yanıt büyük bir merak konusu.

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