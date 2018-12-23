Yönetim&Babel bir kez daha

Beşiktaş yönetimi, Hollandalı yıldızla birkez daha masaya oturacak

Maç aradan sonra sakatlığı atlatıp formasına kavuşan Ryan Babel'in sözleşme bilmecesi sürüyor... Beşiktaş yönetimi ilk yapılan görüşmede anlaşma sağlayamadığı Hollandalı yıldızla önümüzdeki hafta içinde birkez daha masaya oturacak. Yönetimin bu görüşmede maaş teklifini artırması bekleniyor. Babel'in teklife vereceği yanıt büyük bir merak konusu.