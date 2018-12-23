Vagner Love: Paramı verin, gideyim

Kadro dışı bırakılan Vagner Love, ocakta Brezilya’ya dönmek istiyor. Ancak şartı var; Alacakları ödenirse

Siyah-beyazlı takımda bir türlü bekleneni veremeyen Vagner Love'un devre arasında takımdan ayrılmak istediği iddia edildi. Brezilya basınında yer alan haberde, golcü futbolcunun ocak ayında yönetimle anlaşma yaparak ülkesine dönmek istediği belirtildi. Flamengo'nun Vagner Love'a talip olduğu ve oyuncu için eski takımının muhtemel adreslerinden biri olabileceği yazıldı. Love'un Beşiktaş'tan ayrılma şartı ise sözleşmesinde yer alan ücreti almak. Sambacının istediği ücreti almadan ayrılmayacağının altı çizildi.