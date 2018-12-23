23 Aralık 2018, Pazar

BEŞİKTAŞ

Vagner Love: Paramı verin, gideyim

Vagner Love: Paramı verin, gideyim
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 22.12.2018 Giriş Tarihi: 22.12.2018

Kadro dışı bırakılan , ocakta ’ya dönmek istiyor. Ancak şartı var; Alacakları ödenirse

Siyah-beyazlı takımda bir türlü bekleneni veremeyen 'un devre arasında takımdan ayrılmak istediği iddia edildi. basınında yer alan haberde, golcü futbolcunun ocak ayında yönetimle anlaşma yaparak ülkesine dönmek istediği belirtildi. Flamengo'nun Vagner Love'a talip olduğu ve oyuncu için eski takımının muhtemel adreslerinden biri olabileceği yazıldı. Love'un 'tan ayrılma şartı ise sözleşmesinde yer alan ücreti almak. Sambacının istediği ücreti almadan ayrılmayacağının altı çizildi.

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