26 Aralık 2018, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Ljajic bilmecesi

Beşiktaşta Ljajic bilmecesi
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 Giriş Tarihi: 25.12.2018

İtalyan basını, ’ın Ljajic’in bonservisini almayacağını yazarken; yıldız oyuncunun menajeri ise “Adem, uzun yıllar Beşiktaş formayı giymek istiyor” dedi

'ta sadece ara dönemi değil, sezon sonu transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Beşiktaş'ın sezon başında Serie A ekiplerinden Torino'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Sırp 10 numara için İtalya'dan flaş bir iddia geldi. İtalyan basını Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar kiraladığı Adem Ljajic'in bonservisini alamayacağını okuyucularına duyurdu. Haberde ekonomik sıkıntılar yaşayan Beşiktaş'ın sezon sonunda Ljajic'i Torino'ya geri göndereceğini ve kiralık sözleşmesini yada bonservisi ile transferi gerçekleştiremeyeceğini açıkladı.

ADAPTASYON SORUNU YAŞIYOR OLABİLİR

Ljajic'ın İtalya'ya geri dönmesiyle ilgili olarak Sırp oyuncunun menajeri d HABER1903'e açıklamalarda bulundu. İtalya basınında çıkan haberleri yalanlayan Mirsad Türkcan; "Adem hakkında İtalya'da çıkan haberler doğru değil. Adem için en önemli olan şey taraftarlar birleşmesi ve Beşiktaş'ın daha iyi olmasıdır. Her oyuncu geldiği ilk yıllarda adaptasyon sorunu yaşayabilir. Adem de bu dönemden geçti. Her geçen gün daha iyi olacaktır. Beşiktaş yönetimi ile herhangi bir görüşmemiz olmadı. Adem uzun yıllar Beşiktaş forması giymek istiyor. İnşallah da öyle olur" ifadelerini kullandı.

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