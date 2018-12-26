Burak Yılmaza sarı ışık

Beşiktaş yönetimi prensip anlaşmasına vardığı Burak Yılmaz için Trabzonspor ile sorununu çözmeden resmi bir hamle yapmayacak

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz'ın Ocak'ta transfer olup olmayacağı merak ediliyor. Sezon başında golcü futbolcu için Trabzon'a teklifte bulunan Beşiktaş olumsuz yanıt almıştı. Siyah-beyazlılar, Ocak ayında Burak için yeniden harekete geçti. Yöneticiler golcü futbolcuyla her konuda anlaşmaya varırken, Trabzon'dan gelecek haberi bekliyorlar. Burak, Trabzon'dan kazandığı paranın daha düşük bir ücret olan 2.5 milyon euro'ya "evet" dedi. Ancak siyah-beyazlıların, golcü oyuncunun Trabzonspor ile olan sorununu çözmeden resmi olarak bir adım atmayacağı ifade edildi. Bu arada daha önce alacakları ödenmediği gerekçesiyle Trabzonspor'u TFF'ye şikayet eden Burak Yılmaz'ın, Beşiktaş'a transferi için alacaklarına karşılık bonservisini almak için TFF'ye başvuracağı iddia edildi