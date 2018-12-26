26 Aralık 2018, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Burak Yılmaz'a sarı ışık

Burak Yılmaza sarı ışık
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 25.12.2018

yönetimi prensip anlaşmasına vardığı için ile sorununu çözmeden resmi bir hamle yapmayacak

'da kadro dışı bırakılan 'ın Ocak'ta olup olmayacağı merak ediliyor. Sezon başında golcü futbolcu için 'a teklifte bulunan olumsuz yanıt almıştı. Siyah-beyazlılar, Ocak ayında Burak için yeniden harekete geçti. Yöneticiler golcü futbolcuyla her konuda anlaşmaya varırken, Trabzon'dan gelecek haberi bekliyorlar. Burak, Trabzon'dan kazandığı paranın daha düşük bir ücret olan 2.5 milyon euro'ya "evet" dedi. Ancak siyah-beyazlıların, golcü oyuncunun Trabzonspor ile olan sorununu çözmeden resmi olarak bir adım atmayacağı ifade edildi. Bu arada daha önce alacakları ödenmediği gerekçesiyle Trabzonspor'u 'ye şikayet eden Burak Yılmaz'ın, Beşiktaş'a transferi için alacaklarına karşılık bonservisini almak için TFF'ye başvuracağı iddia edildi

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