Tolgay Arslan - Ozan Tufan olmaz!

Beşiktaş yönetimi kadro dışı kalan Tolgay Arslan'a karşılık Ozan Tufan'ı öneren sarı lacivertlilere olumsuz yanıt verdi.

Orta saha için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Tolgay Arslan'ın transferi için Beşiktaş'a takasta Ozan Tufan'ı teklif etti. Siyah beyazlı kulüp ise 'olumsuz' yanıt verdi. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Tolgay Arslan transferi konusundaki pazarlıklar devam ederken görüşmenin detayları da ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler, Tolgay Arslan'ı kadrosuna katmak için Ozan Tufan'ı takasta düşünüyor. Siyah-beyazlılara genç futbolcu teklif edilirken, karşı yanıt ise 'olumsuz' oldu. Beşiktaş, uzun süredir forma şansı bulamayan Ozan Tufan'ın fiziksel eksiklikleri sebebiyle hazırlanma sürecinin uzayacağını ve ikinci yarıda kullanılamayacağını düşündüğünden bu takası veto etti. Sarı-lacivertlilerin ezeli rakibinin kapısını bu kez farklı bir oyuncu+para teklifiyle çalması bekleniyor.