Beşiktaşta acil zirve

Beşiktaş'ta acil zirve
Beşiktaş Yönetimi, Ümraniye’de toplantı yaparak yol haritasınbı elirleyecek. Yöneticiler durum değerlendirmesinin ardından Güneş’le görüşerekf ikirlerini soracak. Güneş’in kalmasından yana olan yönetim ardından transfereso n şeklini verecek
Kartal'da sıcak saatler yaşanıyor... Ligin ilk yarısını lider Başakşehir'in 9 puan gerisinde tamamlayan Beşiktaş'ta devre arasında tarihi kararlar alınacak. Başkan Fikret Orman'ın bugün ya da yarın Ümraniye'de yöneticilerle bir toplantı yaparak durum değerlendirmesi yapacağı ve yol haritasını belirleyeceği öğrenildi.
Güneş'in görüşleri alınacak
Başkan Fikret Orman'ın bu görüşmenin ardından Şenol Güneş'le bir araya gelerek fikirlerini soracağı belirlendi. Bu zirvede Güneş'in görüşlerinin alınacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor
Yönetim kalmasından yana
Yönetimin mutsuz olduğu yolunda sürekli spekülasyonlar yapılan Şenol Güneş'in durumuna göre hareket etmesi bekleniyor. Ancak yönetimin Şenol Güneş'le yola devam etmek istediği öne sürüldü
Transfer masaya yatırılacak
Beşiktaş Yönetimi Şenol Güneş'le görüştükten sonra transferi masaya yatıracak. Gidecek ve kalacak futbolcular masaya yatırılacak. Ardından kısa sürede transferler için harekete geçilecek.
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