25 Aralık 2018, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta acil zirve

Beşiktaşta acil zirve
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 24.12.2018

Yönetimi, Ümraniye’de toplantı yaparak yol haritasınbı elirleyecek. Yöneticiler durum değerlendirmesinin ardından Güneş’le görüşerekf ikirlerini soracak. Güneş’in kalmasından yana olan yönetim ardından transfereso n şeklini verecek

'da sıcak saatler yaşanıyor... Ligin ilk yarısını lider 'in 9 puan gerisinde tamamlayan 'ta devre arasında tarihi kararlar alınacak. Başkan 'ın bugün ya da yarın Ümraniye'de yöneticilerle bir toplantı yaparak durum değerlendirmesi yapacağı ve yol haritasını belirleyeceği öğrenildi.

Güneş'in görüşleri alınacak

Başkan Fikret Orman'ın bu görüşmenin ardından 'le bir araya gelerek fikirlerini soracağı belirlendi. Bu zirvede Güneş'in görüşlerinin alınacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor

Yönetim kalmasından yana

Yönetimin mutsuz olduğu yolunda sürekli spekülasyonlar yapılan Şenol Güneş'in durumuna göre hareket etmesi bekleniyor. Ancak yönetimin Şenol Güneş'le yola devam etmek istediği öne sürüldü

Transfer masaya yatırılacak

Beşiktaş Yönetimi Şenol Güneş'le görüştükten sonra transferi masaya yatıracak. Gidecek ve kalacak futbolcular masaya yatırılacak. Ardından kısa sürede için harekete geçilecek.

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