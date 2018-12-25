25 Aralık 2018, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş galibiyeti unuttu

Beşiktaş galibiyeti unuttu
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 24.12.2018

1994-1995’ten bu yana en kötü ikinci ‘ilk yarı performansı’ sergileyen , devrenin son üç haftasında galibiyet yüzü göremedi, üst üste 3 galibiyet almayı başaramadı.

Bu sezon aldığı sonuçlarla beklentileri karşılayamayan ve şampiyonluk hedefinden uzaklaşan , 1994- 1995 sezonundan beri ilk yarılardaki ikinci en kötü performansını sergiledi. Ligde geride kalan 17 haftada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 26 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, devre arasına zirveden uzak girdi. Sezona ilk iki haftada aldığı üst üste 2 galibiyetle başlayan Beşiktaş, ilk yarı boyunca peş peşe 3 maç kazanamadı. Siyah-beyazlı takım ilk yarının son 3 haftasında ise galibiyet yüzü göremedi. ile deplasmanda golsüz berabere kalan Beşiktaş, sonraki hafta ile Vodafone Park'ta 2-2 biten maçın ardından son haftada karşısında sezonun en farklı yenilgisini yaşadı. 7 galibiyetin 5'ini iç sahada kazanan siyah- beyazlılar, deplasmanda ise sadece BB ve Ankaragücü maçlarını kazanırken; Güneş yönetimindeki Beşiktaş, 3 yenilgi, 4 beraberlik aldı.

EN ÇOK PUANI LUCE TOPLADI

Beşiktaş'ta devre arasına en yüksek puanla giren isim tecrübeli teknik adam oldu. Rumen teknik adam yönetiminde 2003- 2004 sezonunun devre arasına yenilgisiz lider giren Beşiktaş, 13 galibiyet, 4 beraberliğin ardından 43 puanla en yakın rakibinin 8 puan önünde ilk yarıyı tamamlamıştı. Beşiktaş, siyah-beyazlı takımda 4. sezonunu geçiren teknik direktör yönetimindeki en kötü ilk yarı performansını bu sezon yaşadı.

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