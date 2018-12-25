25 Aralık 2018, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a sürpriz aday Ajdin Hasic

Beşiktaşa sürpriz aday Ajdin Hasic
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 24.12.2018

’de oynayan Bosna- Hersekli oyuncunun transferi için düğmeye bastı

'tan sürpriz atak... Yönetimin Avrupa'nın birçok takımının gündeminde olan 'in 17 yaşındaki oyuncusu için harekete geçtiği öğrenildi. Sağ kanat pozisyonunda oynayan 17 yaşındaki Bosna-Hersekli oyuncunun kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu futbolcuyla R.Madrid, , , Dortmund ve Everton'un ilgilendiği belirlendi.

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