Beşiktaşa sürpriz aday Ajdin Hasic

25 Aralık 2018, Salı
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Beşiktaş'a sürpriz aday Ajdin Hasic
Giriş Tarihi: 24.12.2018
Beşiktaş Dinamo Zagreb’de oynayan Bosna- Hersekli oyuncunun transferi için düğmeye bastı
Beşiktaş'tan sürpriz atak... Yönetimin Avrupa'nın birçok takımının transfer gündeminde olan Dinamo Zagreb'in 17 yaşındaki oyuncusu Ajdin Hasic için harekete geçtiği öğrenildi. Sağ kanat pozisyonunda oynayan 17 yaşındaki Bosna-Hersekli oyuncunun kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu futbolcuyla R.Madrid, Benfica, Barcelona, Dortmund ve Everton'un ilgilendiği belirlendi.
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