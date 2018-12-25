25 Aralık 2018, Salı

BEŞİKTAŞ

Adem Ljajic Torino'ya geri dönüyor

Ljajic için İtalyadan bomba iddia!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 Giriş Tarihi: 25.12.2018

Sezonun ilk yarısını büyük hayal kırıklığı ile kapatan 'ta yaprak dökümü sürüyor.

, sezon başında İtalya Serie A ekibi Torino'dan kiralık olarak renklerine kattığı 'i geri gönderiyor.

Avrupa Ligi'ne veda ederek taraftarlarını üzen, 'de de bekleneni veremeyen Beşiktaş'ta Portekizli savunmacı ile yolların ayrılmasının ardından ikinci ayrılık ufukta göründü.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Beşiktaş, Ljajic'in siyah beyazlı ekipte kalmayacağını Torino'ya bildirdi. Adem Ljajic'in Beşiktaş'ta kalmak istemediği öğrenildi.



DEVRE ARASINDA DÖNECEK

Ljajic'in devre arasında Torino'ya geri döneceği ve bunun sebebi olarak Beşiktaş'ta yaşanan ekonomik sorunların olduğu ortaya atılan iddialar arasında.

Beşiktaş, Ljajic'i İtalyan ekibinden 6.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla 1.5 milyon Euro'ya kiralamıştı.

Sırp orta saha oyuncusu, siyah beyazlı forma ile çıktığı 16 maçta 2 gol 3 asistle oynadı.

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