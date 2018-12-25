Sezonun ilk yarısını büyük hayal kırıklığı ile kapatan Beşiktaş'ta yaprak dökümü sürüyor.

Beşiktaş, sezon başında İtalya Serie A ekibi Torino'dan kiralık olarak renklerine kattığı Adem Ljajic'i geri gönderiyor.

Avrupa Ligi'ne veda ederek taraftarlarını üzen, Spor Toto Süper Lig'de de bekleneni veremeyen Beşiktaş'ta Portekizli savunmacı Pepe ile yolların ayrılmasının ardından ikinci ayrılık ufukta göründü.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Beşiktaş, Ljajic'in siyah beyazlı ekipte kalmayacağını Torino'ya bildirdi. Adem Ljajic'in Beşiktaş'ta kalmak istemediği öğrenildi.







DEVRE ARASINDA DÖNECEK



Ljajic'in devre arasında Torino'ya geri döneceği ve bunun sebebi olarak Beşiktaş'ta yaşanan ekonomik sorunların olduğu ortaya atılan iddialar arasında.

Beşiktaş, Ljajic'i İtalyan ekibinden 6.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla 1.5 milyon Euro'ya kiralamıştı.

Sırp orta saha oyuncusu, siyah beyazlı forma ile çıktığı 16 maçta 2 gol 3 asistle oynadı.