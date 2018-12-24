24 Aralık 2018, Pazartesi
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GOL YEME ORANI 1.5'A ÇIKTI
Son 10 maçta kalesinde 15 gol gören Beşiktaş'ın bu alandaki oranı 1,5'a yükseldi.
Feda’dan bile kötü
Giriş Tarihi: 23.12.2018
Son 10 haftada büyük çöküş yaşayan siyah-beyazlı takım, FEDA dediği dönemde bile, devre arasına 30 puan toplayarak girmişti
Son olarak Kasımpaşa'ya yenilen Beşiktaş'ta büyük çöküş yaşandı. Lige iyi başlayan ve üst üste galibiyetlerle iddiasını ortaya koyan siyah-beyazlı takım, sezonun ilk yarısında haftalar geçtikçe hızını kaybetti. İlk haftalarda daha etkili olan Beşiktaş'ta, ilerleyen maçlarda büyük bir form düşüklüğü oluştu. Puan kayıplarının artmasına engel olamayan siyah-beyazlı ekibin attığı gol sayısı azalırken, savunmasındaki sıkıntılar da ön plana çıktı. Ligin ilk 7 maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 14 puan toplayan siyah- beyazlılar, sonraki 10 haftada 12 puan alabildi. İlk 7 haftada 7 puan kaybeden Beşiktaş, son 10 maçlık dönemde ise 18 puandan oldu. Kartal, 26 puan toplayıp Samet Aybaba'lı 'FEDA' döneminin bile gerisinde kaldı. Beşiktaş 2012-13 sezonunda 17 maçta 30 puan toplamıştı.
GOL YEME ORANI 1.5'A ÇIKTI
Son 10 maçta kalesinde 15 gol gören Beşiktaş'ın bu alandaki oranı 1,5'a yükseldi.
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