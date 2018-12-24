24 Aralık 2018, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Asıl dert golcü eksikliği
Giriş Tarihi: 23.12.2018
Cenk Tosun'un geçen sezon Everton'a satılmasından sonra gol sıkıntısı çeken siyah-beyazlılar, eldeki forvetlerden de bir türlü istediği verimi alamıyor.
Bu sezon Negredo ile birlikte görev alan 5 santrforun gol sayıları; Mustafa Pektemek 5, Love 3, Negredo 2, Güven Yalçın 2 ve Larin 0 olmak üzere toplam 12 oldu. Bu sayı takımın attığı toplam 28 golün yarısı bile etmedi. Son 10 maçta rakip fileleri 15 kez havalandırabilen siyah-beyazlı takımın gol oranı 1,5'a geriledi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!
- Fenerbahçe'den Martin Skrtel’e yeni sözleşme
- Koeman’la Tolgay zirvesi
- Bursa’da gençler sahnede