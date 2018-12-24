24 Aralık 2018, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Asıl dert golcü eksikliği

Asıl dert golcü eksikliği
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 23.12.2018

Cenk Tosun'un geçen sezon Everton'a satılmasından sonra gol sıkıntısı çeken siyah-beyazlılar, eldeki forvetlerden de bir türlü istediği verimi alamıyor.

Bu sezon ile birlikte görev alan 5 santrforun gol sayıları; 5, Love 3, Negredo 2, Güven Yalçın 2 ve Larin 0 olmak üzere toplam 12 oldu. Bu sayı takımın attığı toplam 28 golün yarısı bile etmedi. Son 10 maçta rakip fileleri 15 kez havalandırabilen siyah-beyazlı takımın gol oranı 1,5'a geriledi.
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