24 Aralık 2018, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş 2 yıldır İstanbul deplasmanında gülemiyor

Beşiktaş 2 yıldır İstanbul deplasmanında gülemiyor
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 Giriş Tarihi: 24.12.2018

, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında deplasmanlarında çıktığı 8 maçta 2 beraberlik alırken, 6 kez de sahadan mağlup ayrıldı.

Siyah-beyazlılar deplasmanındaki son galibiyet sevincini ise 2016-2017 sezonunda 'a karşı aldı.

'de ilk yarının son maçında 22 Aralık Cumartesi günü konuk olduğu deplasmanından 4-1'lik mağlubiyetle dönen , son iki sezonda çıktığı İstanbul deplasmanlarında galibiyet yüzü göremedi. Siyah-beyazlılar, son iki yılda İstanbul takımlarına karşı dış sahada çıktığı 8 maçta sahadan 6 mağlubiyet, 2 de beraberlikle ayrıldı. İstanbul deplasmanlarında en son galibiyetini 27 Şubat 2017 tarihinde Galatasaray karşısında 1-0'lık sonuçla alan siyah-beyazlılar, 666 gündür şehrinde kazanamadı.

Son iki sezonda Beşiktaş'ın çıktığı İstanbul deplasmanı maçları:

18.08.2017 Kasımpaşa-Beşiktaş: 2-2
23.09.2017 Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-1
18.03.2018 Başakşehir-Beşiktaş: 1-0
29.04.2018 Galatasaray-Beşiktaş: 2-0
03.05.2018 Fenrbahçe-Beşiktaş : 3-0 ( hükmen)
24.09.2018 Fenerbahçe-Beşiktaş: 1-1
03.11.2018 Başakşehir-Beşiktaş: 1-0
22.12.2018 Kasımpaşa-Beşiktaş: 4-1

Beşiktaş 4 yedi Oğuzhan Özyakup sabaha kadar eğlendi

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş ilk yarıda beklentileri karşılayamadı Beşiktaş ilk yarıda beklentileri karşılayamadı
Beşiktaşta skandal parti Beşiktaş'ta skandal parti
Feda’dan bile kötü Feda’dan bile kötü
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör