24 Aralık 2018, Pazartesi
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3 maçta 2 puan
Siyah beyazlı takım, Süper Lig'deki son 3 karşılaşmasında galibiyet yüzü göremedi. Ligin 15. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçında 0-0 berabere kalan Kara Kartal, Vodafone Park'taki Trabzonspor derbisini ise 2-2 beraberlikle tamamladı. Beşiktaş, Kasımpaşa'ya da 4-1 mağlup olarak en ağır yenilgilerden birini alıp 3 maçta 2 puan topladı.
Deplasmanda sıkıntı büyük
Giriş Tarihi: 23.12.2018
Beşiktaş bu sezon deplasmanda da büyük sıkıntı çekti. 9 deplasmana çıkan siyah-beyazlılar bunların 7'sini kaybetti; 4'ünde berabere kaldı.
Bursa, F.Bahçe, Konya ve Alanya ile deplasmanda berabere kalan Kartal; Göztepe, Başakşehir ve Kasımpaşa'ya yenildi
3 maçta 2 puan
Siyah beyazlı takım, Süper Lig'deki son 3 karşılaşmasında galibiyet yüzü göremedi. Ligin 15. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçında 0-0 berabere kalan Kara Kartal, Vodafone Park'taki Trabzonspor derbisini ise 2-2 beraberlikle tamamladı. Beşiktaş, Kasımpaşa'ya da 4-1 mağlup olarak en ağır yenilgilerden birini alıp 3 maçta 2 puan topladı.
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