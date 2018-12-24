24 Aralık 2018, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Deplasmanda sıkıntı büyük

Deplasmanda sıkıntı büyük
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 23.12.2018

bu sezon deplasmanda da büyük sıkıntı çekti. 9 deplasmana çıkan siyah-beyazlılar bunların 7'sini kaybetti; 4'ünde berabere kaldı.

, F.Bahçe, ve Alanya ile deplasmanda berabere kalan ; Göztepe, ve 'ya yenildi

3 maçta 2 puan

Siyah beyazlı takım, 'deki son 3 karşılaşmasında galibiyet yüzü göremedi. Ligin 15. haftasındaki Aytemiz maçında 0-0 berabere kalan Kara Kartal, Vodafone Park'taki derbisini ise 2-2 beraberlikle tamamladı. , Kasımpaşa'ya da 4-1 mağlup olarak en ağır yenilgilerden birini alıp 3 maçta 2 puan topladı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş ilk yarıda beklentileri karşılayamadı Beşiktaş ilk yarıda beklentileri karşılayamadı
Beşiktaşta skandal parti Beşiktaş'ta skandal parti
Beşiktaş 2 yıldır İstanbul deplasmanında gülemiyor Beşiktaş 2 yıldır İstanbul deplasmanında gülemiyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör