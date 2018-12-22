23 Aralık 2018, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta taraftar önce alkışladı, sonra protesto etti

Taraftar önce alkışladı, sonra protesto etti
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 22.12.2018 Giriş Tarihi: 22.12.2018

'ın 'ya farklı yenilmesinin ardından maç sonu taraftarlar önce alkışladı, ardından etti.

'de 17. haftanın en önemli maçlarından birinde sahasında 'ı ağırladı. 'nin öğrencileri mücadeleyi 4-1'lik skorla kazandı.

Maçın ardından siyah-beyazlı futbolcular tribünlere gitti. Beşiktaşlı taraftarlar önce takımı alkışladı.

Ardından protestoda bulunarak, "Bu forma kutsaldır, nasip olmaz herkese" tezahüratları yaptı. Bunun üzerine Beşiktaşlı futbolcular da kendilerini desteklemeye gelen taraftarlardan özür diledi.

Mücadele sırasında da skor 3-1'e geldiğinde Siyah Beyazlı taraftarlar 'Yönetim istifa' tezahüratlarda bulunmuştu.

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