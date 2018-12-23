23 Aralık 2018, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta devre arası tatili başladı

Beşiktaşta devre arası tatili başladı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 23.12.2018

'de ilk yarıyı 4-1'lik yenilgisiyle tamamlayan 'ta 11 günlük devre arası tatili başladı.

Siyah-beyazlılar, sezonun ikinci yarı hazırlıkları için 3 Ocak'ta bir araya gelecek ve aynı gün kamp çalışmaları için 'ya gidecek.

Sezonun ilk yarısını 26 puanla beklentilerin bir hayli uzağında kapatan 'ın Antalya kampı 14 veya 15 Ocak'a kadar sürecek.



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