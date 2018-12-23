23 Aralık 2018, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın düşüşü durdurulamıyor

Beşiktaşın düşüşü durdurulamıyor
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 23.12.2018 Giriş Tarihi: 23.12.2018

, 'deki son 3 maçında galibiyet yüzü göremedi.

Spor Toto 'in 17. haftasında 'ya 4-1 yenilen 'ta büyük çöküş yaşandı.

Lige iyi başlayan ve üst üste galibiyetlerle iddiasını ortaya koyan siyah-beyazlı takım, sezonun ilk yarısında haftalar geçtikçe hızını kaybetti.

İlk haftalarda daha etkili olan Beşiktaş'ta, ilerleyen maçlarda büyük bir form düşüklüğü oluştu. Puan kayıplarının artmasına engel olamayan siyah-beyazlı ekibin attığı gol sayısı azalırken, savunmasındaki sıkıntılar da ön plana çıktı.

İlk 7 hafta daha çok puan topladı

Beşiktaş, 2018-2019 sezonunun ilk 7 haftasında daha çok puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig'in ilk 7 maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan siyah-beyazlılar, 14 puana ulaştı.

Beşiktaş, söz konusu maçlarda 13 gol atarak 1,8 oran yakaladı. Kalesinde de 8 gol gören siyah-beyazlı ekip, bu kategoride 1,1 oran elde etti.

Son 10 haftada büyük çöküş

Beşiktaş'ın son 10 haftada puan kayıpları arttı, hücum gücü zayıfladı ve savunması düştü.

Bu 10 haftalık bölümde üçer galibiyet ve beraberlikle 12 puan elde eden siyah-beyazlılar, 4 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Ligin ilk 7 haftalık bölümünde 7 puan kaybeden Beşiktaş, son 10 maçlık dönemde ise 18 puandan oldu.

Son 10 maçında rakip fileleri 15 kez havalandırabilen siyah-beyazlı takımın gol oranı 1,5'a geriledi. Kalesinde 15 gol gören Beşiktaş'ın bu alandaki oranı ise 1,5'a çıktı.

Son 3 maçta kazanamadı

Ligin 15. haftasında Aytemiz ile 0-0 berabere kalan siyah-beyazlılar, Vodafone Park'taki maçını ise 2-2 beraberlikle tamamladı.

Beşiktaş, 17. haftada Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup olarak en ağır yenilgilerden birini aldı.

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