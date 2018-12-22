23 Aralık 2018, Pazar
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"Hayatım Beşiktaş camiasıının içinde geçti. İşimiz Beşiktaşlıları mutlu etmek. Büyük zorlukları geride bıraktık. Beşiktaşlılık iyi insan olmaktır. Maç sonuçlarına göre taraftarlık olmaz. Bu camia bizim camiamız. Hep birlikte sahip çıkmalıyız."
Fikret Orman: "Maç sonuçlarına göre taraftarlık olmaz"
Güncelleme Tarihi: 22.12.2018 Giriş Tarihi: 22.12.2018
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, "Beşiktaşlılık iyi insan olmaktır. Maç sonuçlarına göre taraftarlık olmaz" dedi.
Başkan Fikret Orman, Şeref Turu etkinliğine katılmak için İstanbul'da bulunan Çankırı Beşiktaşlılar Derneği üyeleriyle Akatlar No 1903'te kahvaltıda bir araya geldi.
Orman, etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"Hayatım Beşiktaş camiasıının içinde geçti. İşimiz Beşiktaşlıları mutlu etmek. Büyük zorlukları geride bıraktık. Beşiktaşlılık iyi insan olmaktır. Maç sonuçlarına göre taraftarlık olmaz. Bu camia bizim camiamız. Hep birlikte sahip çıkmalıyız."
Sıcak bir ortamda geçen etkinliğin sonunda Orman, dernek üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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