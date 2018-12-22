23 Aralık 2018, Pazar

BEŞİKTAŞ

Fikret Orman: "Maç sonuçlarına göre taraftarlık olmaz"

Maç sonuçlarına göre taraftarlık olmaz
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 22.12.2018 Giriş Tarihi: 22.12.2018

Kulübü Başkanı , "Beşiktaşlılık iyi insan olmaktır. Maç sonuçlarına göre taraftarlık olmaz" dedi.

Başkan , Şeref Turu etkinliğine katılmak için 'da bulunan Beşiktaşlılar Derneği üyeleriyle Akatlar No 1903'te kahvaltıda bir araya geldi.

Orman, etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Hayatım camiasıının içinde geçti. İşimiz Beşiktaşlıları mutlu etmek. Büyük zorlukları geride bıraktık. Beşiktaşlılık iyi insan olmaktır. Maç sonuçlarına göre taraftarlık olmaz. Bu camia bizim camiamız. Hep birlikte sahip çıkmalıyız."
Sıcak bir ortamda geçen etkinliğin sonunda Orman, dernek üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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