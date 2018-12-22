23 Aralık 2018, Pazar

BASKETBOL

Beşiktaş Banvit'i rahat geçti

Beşiktaş Banviti rahat geçti
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 22.12.2018

'nin 12. haftasında , 'i 95-75 yendi.

Bu sonuçla 7. galibiyetine ulaşırken, ise 9. kez salondan yenik ayrıldı.

Karşılaşmaya peş peşe bulduğu basketlerle başlayıp, 10-2 üstünlük yakalayan Banvit karşısında pota altını iyi kullarak oyunu dengeleyen Beşiktaş Sompo Japan, 6. dakikada 11-10 öne geçti. Etkili savunma yaparak ev sahibi ekibin arayı açmasına izin vermeyen Banvit, ilk çeyreği 20-19 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe 8-0'lık seriyle başlayan Beşiktaş Sompo Japan, 15. dakikaya 34-27 üstünlükle girdi. Hücumdaki etkili oyununu sürdüren siyah-beyazlı ekip, Buva'nın turnikesi sonrası 17. dakikada farkı çift hanelere yükseltti: 38-27. Beşiktaş Sompo Japan soyunma odasına da 46-35 galip durumda gitti.

Üçüncü periyoda temposunu koruyarak başlayan Beşiktaş Sompo Japan, Burak Can Yıldızlı'nın da katkısıyla skor üstünlüğünü devam ettirdi. Çeyreğin bitimine 3 dakika kala üst üste bulduğu basketlerle farkı 6 sayıya indirmeyi başaran Banvit, savunmada aynı performansı gösteremeyince, siyah-beyazlılar arayı tekrar açtı ve son çeyreğe 68-56 galip durumda girdi.

Ribauntlardaki üstünlüğünü son periyotta da devam ettiren siyah-beyazlı ekip, 6-0'lık seriyle başladığı çeyrekte farkı artırarak son 3 dakikaya 85-71 önde girdi. Dış atışlardan rahat basketler bulmaya başlayan ev sahibi ekip, son dakikaya girilirken farkı 20 sayıya (93-73) yükseltti ve karşılaşmayı 95-75 kazandı.

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Serhat Büker, Polat Parlak

Beşiktaş Sompo Japan: Pressey 13, Rich 14, Erkan Veyseloğlu 7, Burak Can Yıldızlı 13, Buva 19, Kenan Sipahi 3, Samet Geyik 4, Gibson 10, Benzing 10, Dusan Cantekin 2

Banvit: Ragıp Berke Atar 2, Rıdvan Öncel 5, Şehmus Hazer 12, Perez 13, Oliver 17, Metehan Akyel 2, İsmail Cem Ulusoy, Morgan 13, Shelton 8, Neal 3

1. Periyot: 19-20

Devre: 46-35

3. Periyot: 68-56


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