Beşiktaşta yıldız oyuncu kadro dışı!

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Beşiktaş'ta yıldız oyuncu kadro dışı!
Güncelleme Tarihi: 22.12.2018 Giriş Tarihi: 22.12.2018
Beşiktaş'ta Vagner Love, Kasımpaşa maçının kadrosuna dahil edilmedi.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta Vagner Love kamp kadrosuna alınmadı.
Brezilyalı futbolcunun kamptan ayrıldığı belirtildi.
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