23 Aralık 2018, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta yıldız oyuncu kadro dışı!

Beşiktaşta yıldız oyuncu kadro dışı!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 22.12.2018 Giriş Tarihi: 22.12.2018

'ta Vagner Love, maçının kadrosuna dahil edilmedi.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanına çıkacak olan 'ta Vagner Love kamp kadrosuna alınmadı.

Brezilyalı futbolcunun kamptan ayrıldığı belirtildi.

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