    24 Ekim 2018, Çarşamba

    BEŞİKTAŞ

    Vagner Love, taraftarlardan özür diledi

    Vagner Love, taraftarlardan özür diledi
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 24.10.2018

    "Hata yaptım ve özellikle taraftarlardan özür diliyorum"

    Beşiktaşlı futbolcu , karşılaşmasının ardından siyah-beyazlı bir taraftar ile arasında yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı. Love, "Gerçekten bir hata yaptım ve özellikle taraftarlardan özür diliyorum" dedi.

    Brezilyalı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
    "Göztepe maçının ardından yaşanan olaydan dolayı özür dilerim. Her şeyden önemlisi ben maç kaybetmek istemiyorum. Bir taraftarın eleştirisinin ardından yaptığım davranış tamamen yanlış bir tepki oldu ve bu karakterimin bir parçası değil. Her zaman eleştirilere karşı sessiz kaldım ve bu alanda eleştirilmemi mümkün kıldım. Gerçekten bir hata yaptım ve özellikle taraftarlardan özür diliyorum. Bunun bir tekrarı olmayacak. Benim tek yanıtım şimdi sahada olacak. Takım için elimden geleni yapacağım ve arkadaşlarıma yardımcı olacağım."

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