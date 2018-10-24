    24 Ekim 2018, Çarşamba

    BEŞİKTAŞ

    Genk'in golcüsü Leandro Trossard Beşiktaş karşısında yok

    Gol makinesi Beşiktaş karşısında yok
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 24.10.2018 Giriş Tarihi: 24.10.2018

    'nde yarın 'a rakip olacak 'te golcü oyuncu , sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek.

    , 3. hafta karşılaşmasında yarın Vodafone Park'ta 'i ağırlayacak. Yarın 22.00'de oynanacak karşılaşma öncesi temsilcisi golcü oyuncu Lenadro Trossard'in adale sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceğini açıkladı.

    Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Genk formasıyla bu sezon 17 maçta 15 gol ve 4 asistlik performans sergileyen yıldız oyuncu 'ın adale sakatlığı sebebiyle Beşiktaş karşısında görev yapamayacağı duyuruldu.

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