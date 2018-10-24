    24 Ekim 2018, Çarşamba

    BEŞİKTAŞ

    Üç yıldıza kulübe yolu göründü

    Üç yıldıza kulübe yolu göründü
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 24.10.2018 Giriş Tarihi: 24.10.2018

    'ta maçında performansları düşük olan , Love ve kulübeye çekilebilir.

    'ta maçında performansları düşük olan , Love ve kulübeye çekilebilir. Siyah-beyazlıların Kanadalı futbolcusu Larin'in çalışmalardaki hırsıyla formaya daha yakın olduğu ifade edilirken, Atiba'nın Avrupa listesinde yer almaması, Tolgay'ın da formsuzluğu sebebiyle ekibine karşı 'ın ilk 11'de sahaya çıkabileceği öğrenildi. Öte yandan Lens de formasını Quaresma ile değişecek.

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