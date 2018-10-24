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Üç yıldıza kulübe yolu göründü
Güncelleme Tarihi: 24.10.2018 Giriş Tarihi: 24.10.2018
Beşiktaş'ta Göztepe maçında performansları düşük olan Tolgay, Love ve Lens kulübeye çekilebilir.
Beşiktaş'ta Göztepe maçında performansları düşük olan Tolgay, Love ve Lens kulübeye çekilebilir. Siyah-beyazlıların Kanadalı futbolcusu Larin'in çalışmalardaki hırsıyla formaya daha yakın olduğu ifade edilirken, Atiba'nın Avrupa listesinde yer almaması, Tolgay'ın da formsuzluğu sebebiyle Belçika ekibine karşı Necip Uysal'ın ilk 11'de sahaya çıkabileceği öğrenildi. Öte yandan Lens de formasını Quaresma ile değişecek.
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