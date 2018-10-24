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Beşiktaş'ın basketbolda konuğu Tsmoki-Minsk
Giriş Tarihi: 24.10.2018
Siyah-beyazlı kadın basketbol takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu ilk maçında Belarus ekibi Tsmoki-Minsk ile karşılaşacak
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu ilk maçında yarın Belarus temsilcisi Tsmoki-Minsk'i konuk edecek.
BJK Akatlar Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00 başlayacak.
Beşiktaş'ın bulunduğu C Grubu'nda Tsmoki-Minsk'in yanı sıra Polonya temsilcisi Wisla Canpack ve Rus ekibi Inventa Kursk da yer alıyor.
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