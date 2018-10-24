    24 Ekim 2018, Çarşamba

    BASKETBOL

    Beşiktaş'ın basketbolda konuğu Tsmoki-Minsk

    Beşiktaşın konuğu Tsmoki-Minsk
    BASKETBOL
    Giriş Tarihi: 24.10.2018

    Siyah-beyazlı takımı, FIBA C Grubu ilk maçında Belarus ekibi Tsmoki-Minsk ile karşılaşacak

    Takımı, FIBA C Grubu ilk maçında yarın Belarus temsilcisi Tsmoki-Minsk'i konuk edecek.

    BJK Akatlar Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00 başlayacak.

    Beşiktaş'ın bulunduğu C Grubu'nda Tsmoki-Minsk'in yanı sıra Polonya temsilcisi Wisla Canpack ve Rus ekibi Inventa Kursk da yer alıyor.



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