Caner’e beraat

Beşiktaşlı Caner Erkin, hakem Mete Kalkavan'a hakaret ettiği suçlamasıyla 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beraat etti.

Beşiktaşlı Caner Erkin, hakem Mete Kalkavan'a hakaret ettiği suçlamasıyla 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beraat etti. Mahkeme Caner'i 'delil yetersizliği' gerekçesiyle beraat ettirirken; tanık olan Tolgay Arslan, "Caner'den küfür duymadım" dedi.