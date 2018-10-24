    24 Ekim 2018, Çarşamba

    BEŞİKTAŞ

    Caner’e beraat

    Caner’e beraat
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 24.10.2018 Giriş Tarihi: 24.10.2018

    Beşiktaşlı , hakem 'a hakaret ettiği suçlamasıyla 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beraat etti.

    Beşiktaşlı , hakem 'a hakaret ettiği suçlamasıyla 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beraat etti. Mahkeme Caner'i 'delil yetersizliği' gerekçesiyle beraat ettirirken; tanık olan , "Caner'den küfür duymadım" dedi.

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