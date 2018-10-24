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Caner’e beraat
Güncelleme Tarihi: 24.10.2018 Giriş Tarihi: 24.10.2018
Beşiktaşlı Caner Erkin, hakem Mete Kalkavan'a hakaret ettiği suçlamasıyla 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beraat etti.
Beşiktaşlı Caner Erkin, hakem Mete Kalkavan'a hakaret ettiği suçlamasıyla 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beraat etti. Mahkeme Caner'i 'delil yetersizliği' gerekçesiyle beraat ettirirken; tanık olan Tolgay Arslan, "Caner'den küfür duymadım" dedi.
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