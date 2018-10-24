    24 Ekim 2018, Çarşamba

    BEŞİKTAŞ

    Philippe Clement: "Kariyerimin en büyük maçlarından biri "

    Kariyerimin en büyük maçlarından biri
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 24.10.2018

    UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3'üncü haftasında 'ın konuğu Genk olacak. Mücadele öncesinde Genk Teknik Direktörü Philippe Clement ve oyunculardan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    Daha önce İnönü Stadyumu'nda rakip olarak forma giydiğini belirten Clement, "'ın eski stadında takımında oynamıştım. Güzel hatıralar ve güzel yer etmedi. Taraftar baskısını çok hissedip maçı kaybetmiştik. Bu defa iyi hatıralarla ayrılmak istiyoruz" dedi.

    "KENDİ OYUNUMUZA GÖRE PLAN YAPTIK"
    , Ljajic ve 'in yarınki maçta forma giyemeyecek olmasının kendilerine bir avantaj sağlayıp sağlamayacağı sorulan Clement, "Takımımızı rakip takıma değil kendi şartlarımız göre hazırladık. 3 oyuncunun oynamaması avantaj ama Pepe yerine Roco oynayabilir. Biz kendi oyunumuza göre plan yaptık" diye konuştu.

    "OYUNCULARIM HEYECANLI"
    Yarın oynanacak maç için oyuncularının heyecanlı olduğunu ifade eden tecrübeli teknik adam, ""6 ay yoğun çalıştık. Büyük takımlarla oynayabilmek adına bu da çok ciddi büyük bir takım. Önemli ambiyansta Beşiktaş'a karşı oynayacağız. Oyuncularım heyecanlı. Bugünleri beklediler ve buna hazırlandık" açıklamasını yaptı.

    Belçika ekibinin teknik direktörü son olarak, takımında sakatlığı süren golcü futbolcu Leandro Trossard'ın yarınki maçta forma giyip giyemeyeceğini son antrenmanda belli olacağını ifade etti.

    BRYAN HEYNEN: "YARINKİ MAÇ KARİYERİMİN EN BÜYÜK MAÇLARINDAN BİRİ OLACAK"
    Yarınki mücadelede ellerinden geleni yapacaklarını belirten Heynen, "Beşiktaş taraftarının çok güçlü olduğunu, çok ses çıkarttığını ve tezahürat yaptığını biliyoruz ama biz oynamak için geldik. Elimizden geleni yapacağız. Yarınki maç kariyerimin en büyük maçlarından biri olacak" dedi.
    Belçikalı futbolcu 'da boğaz turu yaptığını ve İstanbul'u çok beğendiğini söyledi.

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