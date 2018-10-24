    24 Ekim 2018, Çarşamba

    BEŞİKTAŞ

    Genk, Beşiktaş maçına hazır

    Genk, Beşiktaş maçına hazır
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 24.10.2018

    , I Grubu üçüncü maçında karşılaşacağı maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

    , I Grubu üçüncü maçında yarın deplasmanda karşılaşacağı maçı hazırlıklarını bugün Vodafone Park'ta yaptığı antrenmanla noktaladı. Teknik Direktör Philippe Clement yönetimindeki antrenman, ısınma ile başladı. 5'e 2 top kapma yapan temsilcisi, antrenmanın basına kapalı kısmında ise taktik antrenman gerçekleştirdi.
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