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Genk, Beşiktaş maçına hazır
Giriş Tarihi: 24.10.2018
Genk, UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü maçında karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Genk, UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü maçında yarın deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını bugün Vodafone Park'ta yaptığı antrenmanla noktaladı. Teknik Direktör Philippe Clement yönetimindeki antrenman, ısınma ile başladı. 5'e 2 top kapma yapan Belçika temsilcisi, antrenmanın basına kapalı kısmında ise taktik antrenman gerçekleştirdi.
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