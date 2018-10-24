    24 Ekim 2018, Çarşamba

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş, Genk maçı hazırlıklarını tamamladı

    Beşiktaş, Genk maçı hazırlıklarını tamamladı
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 24.10.2018

    UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3'üncü maçında 'i ağırlayacak olan , hazırlıklarını tamamladı.

    Ümraniye 'nde yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak yapılan çalışmada sakatlıkları bulunan Adem Ljajic, ve Babel yer almazken Adriano ise takımla birlikte çalıştı. Teknik direktör Şenol Güneş, antrenman öncesinde futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. Toplantının ardından koordinasyon çalışması yapan siyah-beyazlılar, basına kapalı bölümünde ise taktik antrenmanla maç hazırlıklarını tamamladı.

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