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Beşiktaş, Genk maçı hazırlıklarını tamamladı
Giriş Tarihi: 24.10.2018
UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3'üncü maçında Genk'i ağırlayacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak yapılan çalışmada sakatlıkları bulunan Adem Ljajic, Pepe ve Babel yer almazken Adriano ise takımla birlikte çalıştı. Teknik direktör Şenol Güneş, antrenman öncesinde futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. Toplantının ardından koordinasyon çalışması yapan siyah-beyazlılar, basına kapalı bölümünde ise taktik antrenmanla maç hazırlıklarını tamamladı.
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