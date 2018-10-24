Pepe ve Ljajic yarın zor

Brezilyalı defans Adriano kadroya alınacak...

UEFA Avrupa Ligi'nde puan kaybı yaşamak istemeyen siyah-beyazlılarda eksikler Şenol Güneş'i düşündürüyor.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Adriano antrenmanlara başladı. Brezilyalı'nın, Genk maçı kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor. Ljajıc ve Pepe'nin, Genk maçında da formalarından uzak kalma ihtimali yüksek.

İki oyuncunun da sakatlık durumları iyi sinyaller verse de kondisyon eksikleri sebebiyle Avrupa sınavında yer almayabilirler.