    24 Ekim 2018, Çarşamba

    BEŞİKTAŞ

    Pepe ve Ljajic yarın zor

    Pepe ve Ljajic yarın zor
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 24.10.2018 Giriş Tarihi: 24.10.2018

    defans kadroya alınacak...

    UEFA Avrupa Ligi'nde puan kaybı yaşamak istemeyen siyah-beyazlılarda eksikler 'i düşündürüyor.

    Sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen antrenmanlara başladı. 'nın, Genk maçı kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor. Ljajıc ve 'nin, Genk maçında da formalarından uzak kalma ihtimali yüksek.

    İki oyuncunun da sakatlık durumları iyi sinyaller verse de kondisyon eksikleri sebebiyle Avrupa sınavında yer almayabilirler.

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