    24 Ekim 2018, Çarşamba

    BEŞİKTAŞ

    Forvete Castillo iddiası

    Forvete Castillo iddiası
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 24.10.2018 Giriş Tarihi: 24.10.2018

    , 'nın 25 yaşındaki santrforu Castillo'yla ilgileniyor!

    , aradığı forveti Portekiz'de buldu! Ocak ayında takıma bir forvet kazandırabilmek i hummalı çalışma sürdüren Beşiktaş'ın, 'in yakın arkadaşı ile ilgilendiği kaydedildi. Geçtiğimiz sezon 'un Everton'a gitmesi ve 'nın Çin'e i sonrasında gol yollarında sorun yaşayan Beşiktaş için Nicolas Castillo iddiası ortaya atıldı. Portekiz medyasında yer alan habere göre, bu sezon 'nın Avrupa Kupaları kadrosunda da yer almayan golcü futbolcu için Beşiktaş devreye girdi.

    MEDEL VE ROCO'YLA ARKADAŞ

    Nicolas Castillo'nun Beşiktaş'a transfer olması halinde Şili Milli takımı ve Cruz Azul'den eski takım arkadaşları Gary Medel, Enzo Roco gibi isimlerle tekrar bir araya gelecek. Bu birlikteliğin Beşiktaş adına pozitif bir etki yaratması beklenirken, 25 yaşındaki futbolcunun bir talibi daha olduğu ortaya çıktı. Castillo'nun eski takımı UNAM Pumas'ın da devreye girdiği ileri sürülürken, yıldız oyuncunun Avrupa'da kalmak istediği ifade ediliyor.

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