Forvete Castillo iddiası

Beşiktaş, Benfica'nın 25 yaşındaki santrforu Castillo'yla ilgileniyor!

Beşiktaş, aradığı forveti Portekiz'de buldu! Ocak ayında takıma bir forvet kazandırabilmek için hummalı çalışma sürdüren Beşiktaş'ın, Medel'in yakın arkadaşı Nicolas Castillo ile ilgilendiği kaydedildi. Geçtiğimiz sezon Cenk Tosun'un Everton'a gitmesi ve Talisca'nın Çin'e transferi sonrasında gol yollarında sorun yaşayan Beşiktaş için Nicolas Castillo iddiası ortaya atıldı. Portekiz medyasında yer alan habere göre, bu sezon Benfica'nın Avrupa Kupaları kadrosunda da yer almayan golcü futbolcu için Beşiktaş devreye girdi.

MEDEL VE ROCO'YLA ARKADAŞ

Nicolas Castillo'nun Beşiktaş'a transfer olması halinde Şili Milli takımı ve Cruz Azul'den eski takım arkadaşları Gary Medel, Enzo Roco gibi isimlerle tekrar bir araya gelecek. Bu birlikteliğin Beşiktaş adına pozitif bir etki yaratması beklenirken, 25 yaşındaki futbolcunun bir talibi daha olduğu ortaya çıktı. Castillo'nun eski takımı UNAM Pumas'ın da devreye girdiği ileri sürülürken, yıldız oyuncunun Avrupa'da kalmak istediği ifade ediliyor.