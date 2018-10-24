Fernandesten Beşiktaşa mesaj: Özledim

Fernandes'ten Beşiktaş'a mesaj: "Özledim"
Kartal’ın eski yıldızı Manuel Fernandes, “En çok Türkiye Ligi’ni özledim. Maçlarda olağanüstü bir atmosfer oluyor, bambaşka bir boyuttasınız” dedi.
Lokomotiv Moskova'nın yıldız futbolcusu Manuel Fernandes, Portekiz basınına verdiği röportajda Türkiye Ligi'ni çok özlediğini söyledi. Rusya Premier Lig takımlarından L. Moskova'da forma giyen Fernandes, A Bola'ya konuştu.
Portekizli yıldız, "Türkiye'de farklı bir ortam vardı. En çok Türkiye Ligi'ni özledim. Maçlarda olağanüstü bir atmosfer oluyor. Bambaşka bir boyuttasınız. Türk taraftarların maçlardaki tutkusu inanılmaz ve bulaşıcı bir şey. Türkiye Ligi'ni özlediğimi söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.
Lokomotiv Moskova'da yönetimle yaşadığı sorun nedeniyle ocak ayında ayrılma durumu olduğunu söyleyen Portekizli futbolcu, yönetimin kendisine karşı dürüst olmadığını söyledi.
Fernandes, A Bola'ya şu sözleri sarfetti: "Şu anda ne yapacağımı bilmiyorum. Lokomotiv Moskova'da mutluyum, burayı seviyorum ama bana karşı dürüst olmadılar. Ocak ayında ayrılabilirim. Portekiz'i seviyorum, orası benim evim. Ama ne zaman dönebilirim, bunu da bilmiyorum."
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