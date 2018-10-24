    24 Ekim 2018, Çarşamba

    BEŞİKTAŞ

    Fernandes'ten Beşiktaş'a mesaj: "Özledim"

    Fernandesten Beşiktaşa mesaj: Özledim
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 24.10.2018 Giriş Tarihi: 24.10.2018

    ’ın eski yıldızı , “En çok Ligi’ni özledim. Maçlarda olağanüstü bir atmosfer oluyor, bambaşka bir boyuttasınız” dedi.

    'nın yıldız futbolcusu , Portekiz basınına verdiği röportajda Ligi'ni çok özlediğini söyledi. takımlarından L. Moskova'da forma giyen Fernandes, A Bola'ya konuştu.

    Portekizli yıldız, "Türkiye'de farklı bir ortam vardı. En çok Türkiye Ligi'ni özledim. Maçlarda olağanüstü bir atmosfer oluyor. Bambaşka bir boyuttasınız. Türk taraftarların maçlardaki tutkusu inanılmaz ve bulaşıcı bir şey. Türkiye Ligi'ni özlediğimi söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

    Lokomotiv Moskova'da yönetimle yaşadığı sorun nedeniyle ocak ayında ayrılma durumu olduğunu söyleyen Portekizli futbolcu, yönetimin kendisine karşı dürüst olmadığını söyledi.

    Fernandes, A Bola'ya şu sözleri sarfetti: "Şu anda ne yapacağımı bilmiyorum. Lokomotiv Moskova'da mutluyum, burayı seviyorum ama bana karşı dürüst olmadılar. Ocak ayında ayrılabilirim. Portekiz'i seviyorum, orası benim evim. Ama ne zaman dönebilirim, bunu da bilmiyorum."

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