    24 Ekim 2018, Çarşamba

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ta 4 isim yolcu! 2 de transfer var

    Beşiktaşta 4 isim yolcu! 2 de transfer var
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 24.10.2018 Giriş Tarihi: 24.10.2018

    4 isimle yolları ayırmayı ve 2 golcü almayı planlıyor.

    Ligde istediği sonuçları alamayan , devre arası için şimdiden kolları sıvadı. Yönetim öncelikle takımdan gönderilecek isimlere yoğunlaşırken 4 futbolcu ile yolların ayrılması planlanıyor. Yönetim performansından memnun olmadı Vagner Love, Larin ve Roco'yu göndermek için kolları sıvadı. Bu futbolcular öncelikle bonservisleriyle verilecek. Ancak bu başarılamazsa o takdirde futbolcuların kiralanması gündeme gelecek.

    Beşiktaş yönetimi ayrıca sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki Adriano için Japon kulübü Vissel Kobe'nin yaptığı teklifi değerlendirecek. Siyah- Beyazlı yönetimin Brezilyalı yıldızı büyük olasılıkla satarak para kazanmak istediği öğrenildi. Adriano'nun da 'ya gitmek istediği ve devre arasını beklediği öne sürüldü.

    Yönetimin 4 oyuncu dışında Quaresma'yı da cazip bir teklif gelmesi durumunda satabileceği gelen bilgiler arasında. Beşiktaş Başkanı 'ın bu oyuncuları sattıktan sonra takıma 2 golcü oyuncu almayı hedeflediği ve bunun için şimdiden çalışmalara başlandığı ortaya çıktı.

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