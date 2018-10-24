Beşiktaşta 4 isim yolcu! 2 de transfer var

Beşiktaş 4 isimle yolları ayırmayı ve 2 golcü almayı planlıyor.

Ligde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, devre arası için şimdiden kolları sıvadı. Yönetim öncelikle takımdan gönderilecek isimlere yoğunlaşırken 4 futbolcu ile yolların ayrılması planlanıyor. Yönetim performansından memnun olmadı Vagner Love, Larin ve Roco'yu göndermek için kolları sıvadı. Bu futbolcular öncelikle bonservisleriyle verilecek. Ancak bu başarılamazsa o takdirde futbolcuların kiralanması gündeme gelecek.

Beşiktaş yönetimi ayrıca sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki Adriano için Japon kulübü Vissel Kobe'nin yaptığı teklifi değerlendirecek. Siyah- Beyazlı yönetimin Brezilyalı yıldızı büyük olasılıkla satarak para kazanmak istediği öğrenildi. Adriano'nun da Japonya'ya gitmek istediği ve devre arasını beklediği öne sürüldü.

Yönetimin 4 oyuncu dışında Quaresma'yı da cazip bir teklif gelmesi durumunda satabileceği gelen bilgiler arasında. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın bu oyuncuları sattıktan sonra takıma 2 golcü oyuncu almayı hedeflediği ve bunun için şimdiden çalışmalara başlandığı ortaya çıktı.