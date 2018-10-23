Genk, İstanbula geldi

23 Ekim 2018, Salı
BİZE ULAŞIN
Saat 18.10'da İstanbul Atatürk Havalimanı'na ulaşan Genk kafilesi, daha sonra takım için hazırlanan özel otobüsle havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele geçti.
Genk, İstanbul'a geldi
Giriş Tarihi: 23.10.2018
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun üçüncü haftasında perşembe günü temsilcimiz Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Belçika'nın Genk takımı, İstanbul'a geldi.
Saat 18.10'da İstanbul Atatürk Havalimanı'na ulaşan Genk kafilesi, daha sonra takım için hazırlanan özel otobüsle havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele geçti.
Genk Teknik Direktörü Phillipe Clement ve bir oyuncu yarın saat 17.45'te Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenleyecek. Takım, saat 18.00'de Vodafone Park'ta yapacağı idmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Galatasaraylı Garry Rodrigues'e çılgın teklif!
- Haldun Domaç:Comolli ile ters düşen şapkayı ters giyiyor
- Cocu'dan Ersun Yanal sorusuna yanıt
- UEFA'dan Beşiktaşlıları kızdıran Caner Erkin paylaşımı! Fenerbahçe...
- Galatasaray yeniden UEFA kıskacında
- AC Milan Trabzonsporlu Kucka'da ısrarcı!
- Belhanda'nın bu görüntüsü taraftarı çıldırttı
- Fenerbahçe'de Cocu'nun alternatifleri belirlendi! Arsene Wenger ve Lucescu sürprizi
- Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe sorusuna yanıt
- Harun Tekin kulübeye!