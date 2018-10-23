    23 Ekim 2018, Salı

    BEŞİKTAŞ

    Genk, İstanbul'a geldi

    Genk, İstanbula geldi
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 23.10.2018

    UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun üçüncü haftasında perşembe günü temsilcimiz ile karşı karşıya gelecek olan 'nın Genk takımı, 'a geldi.

    Saat 18.10'da Atatürk Havalimanı'na ulaşan Genk kafilesi, daha sonra takım için hazırlanan özel otobüsle havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele geçti.

    Genk Teknik Direktörü Phillipe Clement ve bir oyuncu yarın saat 17.45'te 'ta basın toplantısı düzenleyecek. Takım, saat 18.00'de Vodafone Park'ta yapacağı idmanla maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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