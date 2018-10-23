23 Ekim 2018, Salı
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TL sözleşmeleri sıkıntı yarattı
Güncelleme Tarihi: 23.10.2018 Giriş Tarihi: 22.10.2018
Beşiktaş'ta ödemeler konusunda yaşanan sıkıntıların da takım üzerinde olumsuz etki yaptığı iddia edildi.
Yönetim geçtiğimiz günlerde takıma yüklü bir ödeme yapmıştı. Fakat bazı yabancı futbolcuların bunu yeterli görmeyip, tüm alacaklarını istedikleri iddia edilmişti. Ayrıca yerli futbolcularla TL üzerinden yapılacak yeni sözleşmedeki 5.5 sabit Euro kurunu Türk oyuncuların kabul etmediği öğrenildi. 2.5 milyon Euro alan Şenol Güneş'in de 5.5'lik Euro kuruna sıcak bakmadığı bildirildi.
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