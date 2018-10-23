    23 Ekim 2018, Salı

    BEŞİKTAŞ

    TL sözleşmeleri sıkıntı yarattı

    TL sözleşmeleri sıkıntı yarattı
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 23.10.2018 Giriş Tarihi: 22.10.2018

    'ta ödemeler konusunda yaşanan sıkıntıların da takım üzerinde olumsuz etki yaptığı iddia edildi.

    Yönetim geçtiğimiz günlerde takıma yüklü bir ödeme yapmıştı. Fakat bazı yabancı futbolcuların bunu yeterli görmeyip, tüm alacaklarını istedikleri iddia edilmişti. Ayrıca yerli futbolcularla TL üzerinden yapılacak yeni sözleşmedeki 5.5 sabit nu Türk oyuncuların kabul etmediği öğrenildi. 2.5 milyon Euro alan 'in de 5.5'lik Euro kuruna sıcak bakmadığı bildirildi.
    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BEŞİKTAŞ HABERLERİ
    Şenol Güneşle yönetim arasında kriz! Şenol Güneş'le yönetim arasında kriz!
    ‘Come To Beşiktas’ Talisca ‘Come To Beşiktas’ Talisca
    Kartal’da dejavu Kartal’da dejavu
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör