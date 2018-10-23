    23 Ekim 2018, Salı

    BEŞİKTAŞ

    Şenol Güneş: "Sizin değeriniz bu değil"

    Şenol Güneş: Sizin değeriniz bu değil
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 23.10.2018 Giriş Tarihi: 22.10.2018

    kaybedilen maçı sonrası takıma böyle seslendi: “Çok daha iyi olduğunuzu biliyorsunuz. Tekrar o eski iyi anlarımıza dönmemiz lazım. Dağılmayıp, birbirimize destek olalım. Sıkıntı varsa ancak bu şekilde çözülür.”

    'de 9. hafta sonunda 15 puanla lider 'ın 4 puan gerisinde kalan 'ta, yenilgisi moralleri bozdu. Teknik direktör , 2-0 yenildikleri maçın ardından soyunma odasında oyuncularına kısa bir konuşma yaptı. "Sizin değeriniz bu değil" diyerek sözlerine başlayan tecrübeli hoca, "Çok daha iyi olduğunuzu biliyorsunuz. Tekrar iyi anlara dönmemiz lazım. Dağılmayalım. Birbirimize destek olalım.. Ortada bir sıkıntı varsa ancak böyle çözülür. Başından beri size inanıyorum. Bu yenilgiyi unutmamız gerek" şeklinde konuştu.

    GEÇEN SEZONU TEKRARLIYOR

    9 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle geçen sezonu tekrarlayan Beşiktaş, attığı ve yediği gol sayılarında dageçen sezona oldukça yakın. İlk 9 hafta rakip ağlara 15 gol bırakan siyah beyazlılar, kalesinde 12 gol görüp +3 averaja sahip olurken, geçen sezon aynı haftayı 14 gol atıp 10 gol yiyerek +4 averajla kapatmıştı. Geçen sezon 9 haftada 4 deplasman maçından sadece 1 galibiyet çıkartabilen Şenol Güneş'in öğrencileri, bu sezon ise 5 deplasmandan yine 1 galibiyet çıkartabildi.

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