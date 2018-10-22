    22 Ekim 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Fenerbahçe’de Anderlecht mesaisi başladı

    Fenerbahçe’de Anderlecht mesaisi başladı
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 22.10.2018

    , D Grubu'nda deplasmanda karşılaşacağı mücadelesinin hazırlıklarına başladı.

    D Grubu 3. hafta maçında 25 Ekim Perşembe günü deplasmanda ekibi ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. 'nde yapılan ve Teknik Direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 12.00'de başladı.

    Demir Grup Sivasspor karşısında ilk 11'de forma giyen oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı pas çalışmalarının ardından yaptıkları çift kale maçlarla tamamladı.

    Fenerbahçe, Anderlecht maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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