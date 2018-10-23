    23 Ekim 2018, Salı

    BEŞİKTAŞ

    Caner Erkin'e hakaret davasında beraat

    Caner Erkin davasında karar çıktı
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 23.10.2018 Giriş Tarihi: 23.10.2018

    Geçen yıl oynanan Beşiktaş- maçında kendisine gösteren hakem 'a küfrettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Beşiktaşlı futbolcu , takım arkadaşı 'ın tanıklığı sonrası verilen kararla beraat etti.

    İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesindeki üçüncü duruşmaya katılmayan sanık 'i avukatları temsil etti. Daha önce verilen ara karar gereği tanık olarak dinlenilmesine ve zorla getirilmesine karar verilen Beşiktaşlı futbolcu da duruşmada "tanık" sıfatıyla hazır bulundu.

    Tolgay Arslan: "Caner'in ağzından bir küfür duymadım"

    Duruşmada bilgisine başvurulan tanık Tolgay Arslan, dava konusu müsabakada Caner Erkin'in kendisine kızdığını belirterek, "Caner Erkin'in ağzından bir küfür duymadım." dedi.

    Savunması sorulan sanık Erkin'in avukatları, müvekkillerinin suçu işlediğine dair delil bulunmadığını ve böyle bir eylemde bulunmadığını öne sürerek beraat kararı verilmesini talep etti.

    Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Caner Erkin'in delil yetersizliği nedeniyle beraatine hükmetti.

    İddianameden

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beşiktaş'ın 'de 23 Ekim 2017'de ile yaptığı maçın son dakikalarında, kendisine gösteren hakem 'a küfrettiği iddia edilen Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin hakkında iddianame hazırlanmıştı.

    İddianamede, Erkin'in "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan, 1 yıldan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

    Soruşturma sırasında savcılığa ifade veren Erkin, hakkındaki suçlamayı reddederek, Kalkavan'a küfretmediğini söylemişti.


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