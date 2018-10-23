Geçen yıl oynanan Beşiktaş- Medipol Başakşehir maçında kendisine sarı kart gösteren hakem Mete Kalkavan'a küfrettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, takım arkadaşı Tolgay Arslan'ın tanıklığı sonrası verilen kararla beraat etti.

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesindeki üçüncü duruşmaya katılmayan sanık Caner Erkin'i avukatları temsil etti. Daha önce verilen ara karar gereği tanık olarak dinlenilmesine ve zorla getirilmesine karar verilen Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan da duruşmada "tanık" sıfatıyla hazır bulundu.

Tolgay Arslan: "Caner'in ağzından bir küfür duymadım"

Duruşmada bilgisine başvurulan tanık Tolgay Arslan, dava konusu müsabakada Caner Erkin'in kendisine kızdığını belirterek, "Caner Erkin'in ağzından bir küfür duymadım." dedi.

Savunması sorulan sanık Erkin'in avukatları, müvekkillerinin suçu işlediğine dair delil bulunmadığını ve böyle bir eylemde bulunmadığını öne sürerek beraat kararı verilmesini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Caner Erkin'in delil yetersizliği nedeniyle beraatine hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de 23 Ekim 2017'de Medipol Başakşehir ile yaptığı maçın son dakikalarında, kendisine sarı kart gösteren hakem Mete Kalkavan'a küfrettiği iddia edilen Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin hakkında iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, Erkin'in "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan, 1 yıldan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Soruşturma sırasında savcılığa ifade veren Erkin, hakkındaki suçlamayı reddederek, Kalkavan'a küfretmediğini söylemişti.