    23 Ekim 2018, Salı

    BEŞİKTAŞ

    Fikret Orman ve Şenol Güneş'ten basın toplantısı kararı

    Beşiktaşta sıcak gelişme: Orman ve Güneş...
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 23.10.2018 Giriş Tarihi: 23.10.2018

    Başkanı ve teknik direktör yarın saat 14.30'da basın toplantısı düzenleyecek.

    'ta Başkan ve , ortak basın toplantısı düzenleyecek.

    Alınan karara göre toplantı 24 Ekim Çarşamba günü saat 14:00'te gerçekleşecek.

    Beşiktaş, son olarak Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe'ye deplasmanda 2-0 mağlup olmuş ve teknik direktör Şenol Güneş eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
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