23 Ekim 2018, Salı
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Alınan karara göre toplantı 24 Ekim Çarşamba günü saat 14:00'te gerçekleşecek.
Beşiktaş, son olarak Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe'ye deplasmanda 2-0 mağlup olmuş ve teknik direktör Şenol Güneş eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
Fikret Orman ve Şenol Güneş'ten basın toplantısı kararı
Güncelleme Tarihi: 23.10.2018 Giriş Tarihi: 23.10.2018
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş yarın saat 14.30'da basın toplantısı düzenleyecek.
Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman ve Şenol Güneş, ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Alınan karara göre toplantı 24 Ekim Çarşamba günü saat 14:00'te gerçekleşecek.
Beşiktaş, son olarak Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe'ye deplasmanda 2-0 mağlup olmuş ve teknik direktör Şenol Güneş eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
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