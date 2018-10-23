Beşiktaşta Genk hazırlıkları devam etti

23 Ekim 2018, Salı
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Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan kondisyon ve taktik çalışması 1.5 saate yakın sürdü.
Beşiktaş'ta Genk hazırlıkları devam etti
Giriş Tarihi: 23.10.2018
UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3'üncü hafta karşılaşmasında Genk'i konuk edecek Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenman devam etti.
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan kondisyon ve taktik çalışması 1.5 saate yakın sürdü.
Antrenman ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasının ardından taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-Beyazlı ekip, Genk maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.
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