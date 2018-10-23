    23 Ekim 2018, Salı

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ta Genk hazırlıkları devam etti

    Beşiktaşta Genk hazırlıkları devam etti
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 23.10.2018

    UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3'üncü hafta karşılaşmasında 'i konuk edecek , bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenman devam etti.

    Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde yapılan kondisyon ve taktik çalışması 1.5 saate yakın sürdü.
    Antrenman ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasının ardından taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
    Siyah-Beyazlı ekip, maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

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