Beşiktaştan potada transfer

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Beşiktaş'tan potada transfer
Giriş Tarihi: 23.10.2018
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş, Fransız oyun kurucu Olivia Epoupa ile anlaştı.
Siyah-beyazlı ekip, Fransız oyun kurucu Epoupa'yı kadrosuna dahil etti
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Olivia Epoupa ile sezon sonuna kadar geçerli sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Son olarak Galatasaray'da forma giyen 1,65 metre boyundaki oyuncu, 8,4 sayı, 5,1 asist ve 3,6 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etmişti.
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