    23 Ekim 2018, Salı

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'tan potada transfer

    Beşiktaştan potada transfer
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 23.10.2018

    Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden , Fransız oyun kurucu ile anlaştı.

    Siyah-beyazlı ekip, Fransız oyun kurucu Epoupa'yı kadrosuna dahil etti

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki ile sezon sonuna kadar geçerli sözleşme imzalandığı kaydedildi.

    Son olarak 'da forma giyen 1,65 metre boyundaki oyuncu, 8,4 sayı, 5,1 asist ve 3,6 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etmişti.



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