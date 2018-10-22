    22 Ekim 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Şenol Güneş: "Hesapta yoktu"

    Şenol Güneş: Hesapta yoktu
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 22.10.2018 Giriş Tarihi: 21.10.2018

    , yenilgisi sonrası yaptığı açıklamada “Rakip haddini bilerek oynadı, iyi savaştı, ama gollerde de bizim hatamızdan kaynaklanan şansını iyi kullandı. Beklenmeyen, hesapta olmayan bir kayıp oldu” dedi.

    'in 9. haftasında zorlu deplasmanında 'ye mağlup olan 'ta teknik patron maçın ardından açıklamalarda bulundu. Önemli bir fırsat kaçırdıklarını belirten tecrübeli teknik adam, iyi bir ilk yarı geçirdiklerini ancak 2. yarıda enerjilerini sahaya yansıtamadıkları söyledi.

    Güneş sözlerine şöyle devam etti: İlk yarı iyi olsak da pozisyon bulmakta sıkıntımız vardı. Penaltıyı atsak işler daha farklı olurdu. İlk yarıda pas enerjimiz iyiydi. Topa yön veren bizdik.

    2. yarı için enerjimizi kaybettiğimizi en azından sahaya yansıtamadığımızı söyleyebilirim. Savunmada yaptığımız hataları Göztepe iyi değerlendirdi.

    Lidein puan kaybettiği haftayı iyi değerlendiremedik. Eksik oyuncularımız vardı ama bu bahane olamaz. Göztepe fırsatları değerlendirdi ve maçı aldı. Onları tebrik ediyorum.

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